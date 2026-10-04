Fiorentina-Tiago Gabriel, dai rapporti con Mendes alle alte richieste del Lecce: il punto

Le richieste del Lecce per il difensore sono alte, ma la Fiorentina ha diversi punti a favore. Ecco la situazione in vista di gennaio

La Fiorentina guarda già al mercato di gennaio e, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, ha inserito Tiago Gabriel nella lista dei possibili rinforzi per la difesa. Il classe 2004 del Lecce piace al ds Fabio Paratici, che sta valutando diverse alternative per aumentare la solidità del reparto di Paolo Vanoli. Il portoghese, alto 1,95 metri per quasi 90 chili, è particolarmente apprezzato per la forza nel gioco aereo, la capacità di impostazione, il tempismo negli interventi e la velocità. Quest’anno ha già segnato due gol, lo stesso numero realizzato nella passata stagione, quando trovò la rete anche contro la Fiorentina.

Tra Pongracic e i rapporti con Mendes

L’operazione, però, non si preannuncia semplice. La scorsa estate il Lecce chiedeva almeno 30 milioni di euro per il cartellino e nel frattempo ha rinnovato il contratto di Tiago Gabriel fino al giugno 2030. Il difensore guadagna circa 250mila euro, bonus compresi, e i salentini non lo considerano in vendita, pur essendo disponibili a trattare davanti a un’offerta adeguata. Un fattore favorevole alla Fiorentina è il rapporto tra Paratici e Jorge Mendes, agente del giocatore. L’eventuale arrivo del portoghese, tuttavia, sarebbe legato a una partenza in difesa: il principale indiziato è Marin Pongracic, che con l’arrivo di Radu Dragusin ha perso spazio e centralità nelle gerarchie di Vanoli. Il club viola lo monitora, dunque, in attesa di capire se nei prossimi mesi si apriranno le condizioni per affondare il colpo.