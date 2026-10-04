Casa a Firenze, ristoranti in città e padel, Corriere Fiorentino: "La fase 2 di Vanoli"

La seconda avventura di Paolo Vanoli sulla panchina viola, la terza considerando gli anni da giocatore, è iniziata con un entusiasmo e una serenità diversi rispetto alla scorsa stagione. Il tecnico si ritrova una rosa più giovane, qualitativa e maggiormente vicina alle sue idee, dopo i mesi vissuti con l’obiettivo della salvezza e un futuro tutt’altro che certo. Ora, invece, Vanoli vuole vivere maggiormente Firenze anche fuori dal Viola Park: insieme alla moglie Barbara sta cercando casa in città, valutando diverse zone, mentre durante la sosta ha iniziato a frequentare i ristoranti fiorentini, dal centro a Firenze Sud, fino a incontrare anche Leonardo Pieraccioni. Un cambiamento che racconta un allenatore più aperto e integrato nella città, senza però perdere la concentrazione sul lavoro.

Il Corriere Fiorentino sottolinea come questa maggiore leggerezza non significhi affatto abbassare l’intensità. Vanoli ha coinvolto anche il suo staff in attività di team building, dal padel alle grigliate al Viola Park, ma nell’amichevole con la Primavera ha chiesto alla squadra "intensità e massimo impegno come in una gara ufficiale". E poi è arrivata anche un’indicazione tattica importante sul futuro: Fagioli potrà giocare da mezzala, ma anche da doppio play, soluzione che il tecnico considera "la nostra strada futura". La trasferta di Genova, conclude il quotidiano, è già iniziata: la “fase due” di Vanoli è pronta a entrare nel vivo.