Addio di Messi alla Nazionale, Mastantuono: "Il sogno della mia vita è stato giocare con lui"

Oltre alla valutazione su se stesso e su ciò che si aspetta in futuro con la maglia dell'Argentina, Franco Mastantuono, dopo il primo gol in Nazionale nel 7-0 di stanotte al Burkina Faso, non ha nascosto l'amarezza per il poco tempo a disposizione per giocare fianco a fianco al suo idolo di sempre. Martedì contro il Benin Leo Messi darà l'addio alla Seleccion e dunque, per il talento della Fiorentina non ci sarà più modo di condividere il campo in Nazionale con lui.

Lo stesso fantasista viola lo ha evidenziato poche ore fa: "Il sogno più grande della mia vita era giocare con Messi. Non ho mai pensato che avrei avuto davvero la possibilità di farlo, ma ho realizzato quel sogno. Il giorno in cui sono entrato nel ritiro e l’ho visto, un sogno di una vita si è realizzato. Potere condividere anche solo un po’ di tempo con lui, per quanto breve, significa tantissimo per me e mi rende incredibilmente felice. Ovviamente, martedì sarà l’addio che merita come il più grande giocatore della storia", rimarca Mastantuono a Tyc Sports dopo la partita di stanotte.