Fiorentina camaleontica: tutti i jolly di Vanoli per cambiare volto alla squadra

Una Fiorentina con tante soluzioni e, soprattutto, con giocatori in grado di adattarsi a più posizioni. Sono dieci gli elementi della rosa che possono ricoprire almeno due ruoli, una caratteristica che offre a Vanoli la possibilità di cambiare interpreti e sistema anche a gara in corso. In difesa spiccano Viery, Joao Mario e Jimenez, mentre a centrocampo il tecnico può contare sulla duttilità di Oulai, Fagioli, Ndour e Atta. Davanti, invece, ci sono Gonçalves, Gnonto e Njie. Proprio l’extra duttilità degli esterni può diventare una risorsa importante.

Njie, abituato a giocare a sinistra, può essere impiegato anche sulla fascia destra, come dimostrato contro il Pisa in Coppa Italia, quando servì a Gnonto l’assist per il primo gol in viola. L’italiano parte invece principalmente a destra, dove deve fare i conti con Mastantuono, ma può adattarsi anche sull’altro lato. Vanoli lo considera inoltre una soluzione utile per dare maggiore equilibrio alla squadra e, in determinate situazioni, anche per interpretare il ruolo di quinto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.