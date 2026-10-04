L'agente di Kayode: "A Firenze non andava bene, ma i fatti gli hanno dato ragione"

Sono i giorni di Michael Kayode. In questa settimana a Firenze si è parlato tantissimo dell'esterno del Brentford, messosi in mostra con ottime prestazioni anche in Nazionale e sbocciato definitivamente col passaggio in Premier League. A parlare dell'ex viola è stato stamani Giuseppe Pesce, agente del giocatore per Claudio Vigorelli e la sua scuderia, in un'intervista con Tuttosport: "Mi ha sorpreso per l’umiltà incedibile che lo contraddistingue e per il sapere affrontare ogni situazione sempre col sorriso. Anche quando le cose non giravano nel migliore dei modi gli ultimi mesi a Firenze, Micheal non si è mai abbattuto e ha tirato dritto per la sua strada. I fatti gli hanno dato ragione col passaggio in Premier League voluto fortemente da tutti e arrivato in un momento difficile in cui giocava poco", racconta tornando anche sui tempi della Fiorentina.

Questi invece i commenti sull'attualità: "Venerdì sera ero allo Stade de France a Saint-Denis e mi sono goduto dal vivo la grande prova di Michael. Di fronte aveva dei giocatori mostruosi tra i più forti al mondo, eppure li ha tenuti a bada e messi in difficoltà sfoderando una prestazione di grande personalità. Sembrava stesse giocando ancora in Primavera per la serenità e padronanza con cui è sceso in campo. Invece era Francia-Italia, ma la fame di Kayode è la stessa di tre anni fa quando stava nei Dilettanti".