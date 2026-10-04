FirenzeViola Notte storica per Mastantuono: primo gol con l'Argentina in un ottimo 2° tempo

Il talento della Fiorentina gioca 45' nella larga vittoria argentina contro il Burkina Faso. Arriva così il primo centro in Albiceleste

L'Argentina non fa sconti e travolge 7-0 il Burkina Faso al Monumental, nell’amichevole che precede la sfida di martedì contro il Benin, destinata a segnare la storia in quanto partita d’addio di Lionel Messi alla Nazionale. La squadra di Scaloni indirizza subito la gara: Lautaro Martínez sblocca il risultato al 4’, poi arriva l’autogol di Diallo e il primo centro con l’Albiceleste di Gianluca Prestianni. Nel giro di due minuti, tra il 35’ e il 36’, Nico Paz e Julián Alvarez portano il risultato sul 5-0 già all’intervallo. Nella ripresa arrivano altri due gol, di cui il primo in Albiceleste di Franco Mastantuono e con Giuliano Simeone a chiudere poi la festa al 93’. Una vittoria netta, anche favorita dalle difficoltà del Burkina Faso, arrivato a Buenos Aires con una squadra largamente composta da Under 23.

Mastantuono, primo gol con l’Argentina

La serata ha però un significato particolare anche per Franco Mastantuono. Il talento della Fiorentina è entrato all’intervallo al posto di Julian Alvarez e al 57’ ha trovato il primo gol della sua carriera con la Nazionale maggiore, firmando il momentaneo 6-0. Servito al limite dell’area, l’ex Real Madrid ha controllato e concluso con freddezza, battendo il portiere del Burkina Faso con una conclusione precisa in diagonale. Dopodiché, il numero 30 viola ha partecipato alla manovra dell'ultima rete della serata con un'apertura sulla sinistra che dà il via al cross da cui nasce l'incornata di Simeone. Per il classe 2007, dunque, un'altra buona serata con la maglia del suo Paese dopo quella di pochi giorni fa contro la Bolivia.