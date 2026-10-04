Franchi, sale il costo dei lavori. Con la nuova variante si arriva a 104 mln

Il restyling dello stadio Franchi continua a fare i conti con varianti e aggiornamenti del cronoprogramma. Come riportato da La Nazione, con l’ultima perizia di variante il valore del primo lotto dei lavori è salito a 104,8 milioni di euro, rispetto ai 90 milioni dell’offerta iniziale aggiudicata a fine 2023 da Cobar-Sac. Un incremento che, al momento, non modifica il quadro economico complessivo dell’intervento, dal momento che le risorse aggiuntive verranno anticipate dal secondo lotto.

Tra gli interventi inseriti nella variante c’è anche la riprofilatura della porzione nord della Maratona, dal valore di circa 1,4 milioni di euro. L’intervento è legato anche ai requisiti Uefa in vista di Euro 2032: i gradoni dovranno rispettare una misura minima di 80 centimetri, così da garantire standard adeguati di sicurezza, comodità e visibilità. La variante comprende inoltre lavori su aree esterne, sottoservizi, impianti, torri faro e spazi destinati alle televisioni e al Var.

Sul fronte delle tempistiche, il nuovo cronoprogramma prevede la conclusione delle opere strutturali entro il 16 febbraio 2027, mentre finiture edili e impiantistiche dovrebbero terminare entro il 31 maggio 2027. Le parti puntano comunque ad anticipare i tempi, con la possibilità di un premio di accelerazione per le ditte. Intanto ottobre sarà un mese decisivo anche per il futuro dello stadio: entro il 12 ottobre è atteso il verdetto della conferenza dei servizi sulla proposta di project financing presentata dalla Fiorentina. Entro la fine del mese, invece, è previsto un nuovo sopralluogo del commissario straordinario per gli stadi Massimo Sessa.