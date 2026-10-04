FirenzeViola Beto, la stima di Vanoli e l'amicizia con Pellegrino ma ora è caccia al gol con la Fiorentina

Beto è il primo viola rientrato dopo gli impegni con la Nazionale e si è messo subito a disposizione di Vanoli: l'obiettivo è trovare il gol con la Fiorentina

Già rientrato dopo il doppio impegno con la sua Guinea Bisseau, Norberto Beto si è subito messo a disposizione di Paolo Vanoli che infatti lo ha utilizzato per buona parte dell’amichevole in famiglia con la Primavera. L’attaccante che non è riuscito a sbloccarsi neanche in Nazionale, ora va a caccia di un gol con la Fiorentina che gli dia la carica per il proseguo della stagione.

L'apprezzamento di Vanoli

Vanoli lo apprezza, lo aspettava anche al Torino quando si infortunò gravemente Zapata, poi il destino decise diversamente ma ora li ha riuniti e il tecnico vuole sfruttare quelle caratteristiche e l’esperienza che un giocatore come lui può portare in una squadra molto giovane. In realtà nello spazio avuto finora non è riuscito a segnare né a brillare troppo in campo e negli occhi rimangono due improbabili rovesciate andate a vuoto.

Rapporto con Pellegrino

Il giocatore però ha instaurato un buon rapporto con Mateo Pellegrino e nonostante l’inevitabile concorrenza, c’è stima reciproca e voglia di crescere insieme per il bene della squadra (come ha ribadito l'argentino dal Festival di Trento) e per questo l’ex Everton gioisce anche per i gol del più giovane compagno ed anzi è prodigo di consigli. In attesa di ritrovare la forma migliore è il feeling con il gol che servirà a dare a Vanoli due attaccanti interscambiabili ed ugualmente efficaci.