I video di Batistuta da papà Mauricio: Pellegrino si esalta ed è pronto a tutto

Mateo Pellegrino è cresciuto con i video di Gabriel Batistuta mostrati dal padre Mauricio, senza immaginare che un giorno sarebbe arrivato a Firenze per fare proprio il centravanti della Fiorentina. Lo ripercorre stamani La Gazzetta dello Sport, sottolineando il ruolo particolarmente pesante per un argentino, soprattutto in una città dove l’ombra di Batigol resta inevitabilmente ingombrante. Eppure il classe 2001 sta iniziando a ritagliarsi il suo spazio: con tre gol è il capocannoniere viola insieme a Mastantuono e al Festival dello Sport ha raccontato anche il suo incontro con il grande predecessore. "Bati non mi ha parlato di gol, mi ha detto che devo lasciare la vita in campo, è quello che vogliono i tifosi viola: lo farò fino all’ultimo giorno, lo prometto", ha spiegato Pellegrino.

Il rapporto con Batistuta potrebbe inoltre proseguire: dopo l’evento di settembre, l’argentino ha scritto a Pellegrino proponendogli di parlare nuovamente, con calma e lontano dagli occhi degli altri. Ma il centravanti guarda soprattutto al proprio percorso e alla scelta di Firenze, maturata anche grazie alla fiducia di Paratici e del club. "Ho scelto Firenze perché lì mi volevano davvero e lì ho trovato l’affetto che cercavo, ho sentito che era il mio posto", ha raccontato, sottolineando anche quanto la città ricordi l’Argentina per il modo di vivere il calcio. L’obiettivo è crescere e restare a lungo in viola: "Voglio restare tanti anni, far capire chi sono e ora arrivare in doppia cifra", senza però porsi limiti. E sul paragone con Kean, suo predecessore: "L’obiettivo è fare bene come Kean o, se posso, fare addirittura meglio".