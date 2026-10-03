Beto torna a Firenze con nuove energie: Vanoli pronto a gestirlo in vista del Genoa

Beto vuole tornare protagonista e la Fiorentina si aspetta da lui una risposta già nelle prossime settimane. L’attaccante, finora, non ha ancora mostrato pienamente quella potenza fisica che lo aveva contraddistinto a Udine, anche se oggi l'ex Everton, come da lui ammesso in sede di presentazione, si sente un giocatore più maturo e meno istintivo. Oggi Vanoli lo riavrà al Viola Park dopo la sosta, con l’obiettivo di recuperare la sua migliore condizione in vista del Genoa e del difficile calendario di ottobre.

Il portoghese arriva da una pausa positiva con la Guinea-Bissau: due vittorie nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, cinque gol segnati e nessuno subito. Beto è partito titolare in entrambe le gare, totalizzando 170 minuti, con un assist contro la Tanzania e una prestazione convincente nel 3-0 alla Nigeria di Lookman.Al rientro lavorerà inizialmente a parte per ritrovare gradualmente il ritmo. In vista della trasferta di Marassi resta aperta anche la sfida con Pellegrino, che ha lavorato con Vanoli durante tutta la sosta ed è al momento favorito. Beto, però, avrà una settimana per cambiare le gerarchie e provare a ritrovare quell’esplosività che il tecnico aveva già apprezzato ai tempi del Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.