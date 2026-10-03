Atta o Pedro Gonçalves? Vanoli e il dubbio legato al trequartista viola

Uno dei dubbi di Vanoli in vista della ripresa del campionato di settimana prossima, riguarda la trequarti, dove Arthur Atta e Pedro Gonçalves si contendono il ruolo alle spalle della punta. La sosta sta permettendo a entrambi di recuperare la condizione dopo un arrivo a Firenze non ancora al top. Le caratteristiche però dei due giocatori sono differenti.

Atta porta velocità, corsa e capacità di strappare palla al piede, mentre Gonçalves garantisce maggiore peso negli ultimi metri e può avvicinarsi alla punta. Come scrive la Nazione, la scelta potrebbe dipendere di volta in volta dall’avversario e dalle esigenze della partita, con la possibilità di alternare i due anche a gara in corso.