Atta o Pedro Gonçalves? Vanoli e il dubbio legato al trequartista viola
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Uno dei dubbi di Vanoli in vista della ripresa del campionato di settimana prossima, riguarda la trequarti, dove Arthur Atta e Pedro Gonçalves si contendono il ruolo alle spalle della punta. La sosta sta permettendo a entrambi di recuperare la condizione dopo un arrivo a Firenze non ancora al top. Le caratteristiche però dei due giocatori sono differenti.
Atta porta velocità, corsa e capacità di strappare palla al piede, mentre Gonçalves garantisce maggiore peso negli ultimi metri e può avvicinarsi alla punta. Come scrive la Nazione, la scelta potrebbe dipendere di volta in volta dall’avversario e dalle esigenze della partita, con la possibilità di alternare i due anche a gara in corso.
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