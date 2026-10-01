Mastantuono meritava la 10 viola. Non mi piace il 4-2-3-1. Dopo Antognoni anche Galli diventa dirigente dell’Italia ma un ex nella Fiorentina è proprio impossibile?

Tutti pazzi per Mastantuono. Il gioiello argentino ha riconquistato un posto nella Seleccion. A Buenos Aires è un vero idolo. Non solo dei suoi vecchi tifosi del River. Franco ha avuto parole positive per la sua esperienza italiana. Per i suoi primi passi nella Fiorentina. Una splendida apertura di credito per sperare di averlo in viola anche nel prossimo campionato. Di sicuro, gli avrei dato la maglia viola numero 10. Quella maglia che per un anno è stata ritirata in onore di Antognoni. Giancarlo ha parlato di Mastantuono come di un dieci atipico. Un po' Rui, un po' Baggio, un po' proprio Antognoni. La speranza è che nel campionato 2027-28 la maglia viola numero dieci la indossi proprio Mastantuono. Un talento speciale.

NON MI PIACE IL 4-2-3-1

Penso che vedremo il gioiello argentino a Marassi, contro il Genoa. Penso dal fischio d’inizio. Alla sua età le fatiche (voli intercontinentali compresi) si recuperano a tempo di record. Con che modulo si presenterà la squadra di Vanoli? In molti spingono per il 4-2-3-1. Con il preciso obiettivo di trovare spazio per il portoghese Goncalves. Non credo che questa sia la formula giusta per la Fiorentina. Non abbiamo una coppia di centrocampisti capaci di fare muro davanti alla difesa. Fagioli può essere il creativo ma non abbiamo un Kessie, un Konè, neppure un Amrabat. E poi dove finirebbe Atta che per me è la potenziale stella di questa squadra? Non mi convince da sottopunta. Rischiamo di perdere per strada un talento strepitoso. E anche Ndour finirebbe per finire come riserva dei due centrali di centrocampo. No, meglio il 4-3-3. Goncalves deve accontentarsi, per il momento, di essere una pedina da inserire in corso d’opera. Con i suoi colpi e con meno stanchezza nelle gambe può diventare un cambio importantissimo.

ANTOGNONI, GALLI E LA FIORENTINA

Dopo Antognoni, che è da tempo dirigente accompagnatore della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini un altro ex viola entra nei quadri della Federcalcio. Giovanni Galli è diventato dirigente accompagnatore della Nazionale Under 18. Potrà seguire da vicino il nostro Croci. C’è grande stima nel calcio italiano per figure don un passato nella Fiorentina. Campioni che sono considerati un modello per i nostri giovani. Possibile che la Fiorentina di Commisso non abbia bisogno di ex viola? Di personaggi in grado di raccontare la nostra storia a chi arriva da altre realtà? Non credo che Paratici vivrebbe con fastidio una figura come Antognoni o come Galli, o come Borja Valero o come Prandelli tanto per fare qualche esempio. Vorrei che fosse lo stesso direttore generale Ferrari ad aprire le porte del Viola Park a una figura simbolo di Firenze e della Fiorentina. Sarebbe un segnale forte che la Fiorentina ha veramente iniziato un nuovo corso.