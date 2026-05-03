Vanoli e Gasperini, distanti ma uguali: da inizio 2026 hanno collezionato gli stessi punti

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Cosi distanti, ma cosi uguali. Almeno sotto il profilo del percorso fatto da inizio anno fino alla gara di domani, che farà proprio la differenza. A meno che non esca un pareggio. Gian Piero Gasperini e Paolo Vanoli, incredibile a dirsi, hanno viaggiato in parallelo.

Pur partendo da momenti diversi di Roma e Fiorentina. I punti messi insieme da entrambi con modalità diverse nel gioco e nella sofferenza, sono esattamente gli stessi dall'inizio del 2026: 28 a testa. Dalla parte di Vanoli c'è un salto di rendimento evidente con le prime giornate dell'era Pioli. L'interrogativo più grande è come un tarlo: quale e quanta strada avrebbe fatto la Fiorentina se non avesse avuto il percorso ad handicap?