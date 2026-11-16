Bove sicuro: "Ho un legame viscerale con la maglia viola. Un giorno tornerò"

Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina, attualmente al Watford, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. Queste alcune delle sue parole sul rapporto con i viola e non solo: "Lo sento, la mia strada si ricongiungerà con la Fiorentina. È giusto cosi".

Che ricordi ha dell'esperienza a Firenze? "Otto vittorie di fila, si era creato un clima magico. I compagni poi mi hanno tenuto dentro la squadra anche dopo il malore. Per questo sento questo legame viscerale con quella maglia. L'ho indossata solo 12 volte, ma un giorno tornerò".

Sul Pacemaker vietato per i calciatori in Italia: "Da questo punto di vista vedo che le cose stanno cambiando. Già oggi esiste un comitato medico che prende decisioni caso per caso negli altri sport. Vedrete, ci arriveremo anche nel calcio. Ci tengo tanto anche alla "legge Bove", che a gennaio sarà discussa in Parlamento: far apprendere alle persone il primo soccorso significa salvare vite".

Cosa ne pensa della Fiorentina di oggi? "Capisco la delusione ma serve tempo per far funzionare le cose".

Lei è stato al Viola Park, cosa può dirci del centro sportivo della Fiorentina? "Conosco tutto di quel posto, lì ho fatto anche il custode. Posso dirvi che lo scopo del club è coinvolgere".

La sta stupendo il percorso di Palladino a Bologna? "Non entro nei motivi del suo addio a Firenze, ma quello che sta facendo è sotto gli occhi di tutti. Mi ha fatto piacere rivederlo per la prima del mio film. Il mio amico Danilo (Cataldi, ndr) invece mi aveva detto di volerlo vedere solo al cinema: non vedo l'ora mi chiami per dirmi che ne pen sa".