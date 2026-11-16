FirenzeViola L'infermeria si svuota: Ranieri ok, Atta e Ndour verso il rientro. Pongracic e Parisi più indietro

La sosta per le Nazionali arriva in un momento importante per la Fiorentina, che sta cercando di recuperare diversi giocatori in vista della ripresa del campionato. Paolo Vanoli guarda con attenzione all'infermeria, soprattutto in vista della trasferta contro il Monza del 23 novembre. Le notizie migliori riguardano Luca Ranieri, che ha ormai superato il problema al piede che lo aveva costretto a saltare diverse partite. Il difensore, già tornato tra i convocati contro la Juventus, sta ritrovando continuità negli allenamenti e punta a tornare in campo alla ripresa.

Cresce l'ottimismo anche per Arthur Atta. Il centrocampista francese, fermo da settembre per un sovraccarico addominale, ha ripreso parzialmente a lavorare con il gruppo, alternando sedute collettive e personalizzate. L'obiettivo è ottenere la convocazione per Monza. Situazione rassicurante anche per Cher Ndour, rientrato anticipatamente dal ritiro dell'Under 21 a causa di un fastidio alla caviglia. Il centrocampista continua il lavoro differenziato, ma il problema non sembra particolarmente preoccupante.

Servirà invece maggiore pazienza per Marin Pongracic, ancora alle prese con il recupero dalla lesione muscolare rimediata contro l'Inter. Il croato punta a tornare disponibile entro la fine di novembre. Più lungo il percorso di Fabiano Parisi, fermo da maggio per la lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Dicembre sarà dedicato al graduale ritorno in gruppo e al recupero del ritmo partita, con gennaio indicato come possibile momento per rivederlo tra i convocati.