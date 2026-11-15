Atta verso il rientro, La Gazzetta: "Sta bene, Vanoli lo vuole portare a Monza"

La sosta per le Nazionali potrebbe restituire alla Fiorentina una pedina importante come Arthur Atta. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese, arrivato in estate dall'Udinese per un investimento da 26 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, è ormai vicino al rientro dopo un lungo stop per un sovraccarico funzionale ai muscoli addominali. La sua ultima presenza risale al 20 settembre, nel pareggio contro il Napoli, e finora con Paolo Vanoli ha accumulato appena 126 minuti. Dopo aver svolto un programma personalizzato, negli ultimi giorni ha ripreso parzialmente a lavorare con il gruppo e l'obiettivo è tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni alla ripresa delle sedute. Il tecnico spera di poterlo almeno convocare per la trasferta di Monza del 23 novembre.

Vanoli aspetta il suo jolly

Il recupero di Atta sarebbe particolarmente prezioso per una Fiorentina ancora alla ricerca del giusto equilibrio. Il francese può ricoprire più ruoli, dalla mezzala al trequartista, fino a una posizione in una mediana a due, garantendo fisicità, dinamismo, qualità nella gestione del pallone e capacità di inserimento. Caratteristiche che sono mancate alla squadra in questa prima parte di stagione, soprattutto nella fase di copertura, come testimoniano i 25 gol incassati in campionato. Il suo acquisto era stato uno dei principali investimenti della prima estate di Fabio Paratici, nell'ambito della nuova strategia societaria orientata sui giovani talenti. Dopo quasi due mesi lontano dal campo, Atta ha lavorato duramente per accelerare il recupero e non vede l'ora di tornare a disposizione: Vanoli lo considera una possibile pedina chiave per dare maggiore solidità e completezza al centrocampo viola.