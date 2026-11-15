Vanoli vuole recuperare Beto, La Nazione: "Grande lavoro, ora nuove occasioni"

Le ultime settimane del 2026 saranno decisive per capire quale potrà essere il contributo di Beto alla Fiorentina. Come scrive La Nazione, l'attaccante portoghese, arrivato dall'Everton per 18 milioni di euro con l'obiettivo di raccogliere l'eredità di Kean, non è ancora riuscito a rispettare le aspettative. Tra occasioni sprecate, gol mancati e ingressi in campo poco incisivi, il centravanti è diventato finora un vero e proprio rebus per la squadra viola. Paolo Vanoli, pur continuando a puntare su Pellegrino, che sta dando segnali incoraggianti, intende lavorare anche sul recupero del portoghese, al quale saranno concesse nuove opportunità per dimostrare il proprio valore e allontanare le perplessità sul suo rendimento.

Un primo segnale positivo, secondo il quotidiano, è arrivato proprio nel finale della partita contro la Juventus, quando Beto ha mostrato un movimento da centravanti alla ricerca del gol. Da quella giocata il portoghese dovrà ripartire per ritrovare fiducia e incisività sotto porta. A preoccupare è soprattutto il digiuno realizzativo: l'ultima rete risale infatti a circa sei mesi fa, quando ancora vestiva la maglia dell'Everton e segnò nella vittoria in trasferta contro il Crystal Palace. Adesso l'obiettivo è invertire la rotta entro la fine dell'anno, anche per evitare che il suo futuro finisca già al centro delle valutazioni del mercato di gennaio.