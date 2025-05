Udinese, finisce l'era Pozzo: il club passa nella mani di un fondo americano per 150 milioni

Lascia a bocca aperta la clamorosa indiscrezione lanciata da Tgr Rai Fvg, emittente televisiva, a proposito dell'Udinese: "Agli americani per 150 milioni", titola Il Gazzettino in primo piano a centro pagina: finisce l'era della famiglia Pozzo, solo questione di tempo l'ufficialità del passaggio di proprietà nelle mani di un fondo di New York e di imprenditori statunitensi. Un'operazione dal valore stimato in oltre 150 milioni di euro. Nelle prossime ore verrà svelato il nome del fondo investitore, ma a Udine si prospetta una nuova pagina di storia, sotto la guida di una nuova proprietà e quasi certamente non italiana.

I Pozzo controllano l'Udinese da quasi 39 anni, dopo averla rilevata il 28 luglio 1986 da Lamberto Mazza.