Dubbio Conference. Corriere Fiorentino: "La piazza la vivrebbe quasi come una condanna"

vedi letture

La gara di Udine, ultima del campionato della Fiorentina, non ha i contorni della grande occasione, si legge sul Corriere Fiorentino. Anche perché nella migliore delle ipotesi la quarta qualificazione consecutiva alla Conference League sarebbe vissuta dalla piazza quasi come una condanna. Di certo il destino dei viola è nelle mani altrui, nello specifico della Lazio che dovrebbe perdere all’Olimpico contro il Lecce. E se da un lato la sfida di stasera al BlueEnergy Stadium rappresenta l’ultimo ballo in maglia viola per più di un giocatore, per tutti si tratta anche di un ultimo esame da non fallire per non alimentare ulteriori rimpianti in un anno in cui di punti per strada (anche sanguinosi) ne sono stati lasciati parecchi.

L’ultimo appello per dimostrare di aver rincorso l’Europa, anche se quella meno patinata della Conference League, fino al fischio finale, magari collezionando più punti rispetto al passato. Per questo Palladino è il primo a voler chiudere l’annata nel migliore dei modi, prendendosi una rivincita sui friulani capaci di passare al Franchi 2-1 nella gara d’andata.