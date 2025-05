Da domani gruppo diviso, ferie o Nazionali: Comuzzo e Mandragora pre allertati da Spalletti

Subito dopo il fischio finale del match con l’Udinese il gruppo romperà le righe e si dividerà tra quelli che partiranno per le vacanze e quelli che dovranno rispondere alla convocazioni Nazionali, si legge sul Corriere Fiorentino. C’è tanta attesa per capire se domani nella lista di Spalletti oltre a Kean ci saranno anche Comuzzo e Mandragora, entrambi pre allertati dal c.t. Sono tanti, comunque, i viola che dovranno rimandare l’appuntamento col relax. Ndour sarà impegnato con l’Under 21 nell’Europeo di categoria e lì troverà Bianco e Kayode, entrambi di proprietà viola.

Il più felice di non poter andare in vacanza sarebbe Dodò (inserito da Ancelotti tra i pre convocati) che domani saprà se rientrerà nella lista definitiva per i match contro Ecuador e Paraguay valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Convocati anche Pongracic (Croazia), Gosens (Germania) e Gudmundsson (Islanda) per il quale l’estate, tra trattative per il riscatto e processo, sarà particolarmente movimentata.