Ultimo colpo di reni per l'Europa e per gli ultimi giudizi in campo e sugli spalti

Un ultimo colpo di reni come nel ciclismo per tentare la volata vincente per la Conference. Poco importa che non dipenda più solo dalla Fiorentina (che deve vincere e confidare in un sorprendente ko della Lazio) e che fare la Conference per la quarta volta non fosse l’obiettivo finale di questa stagione, intanto c’è da chiuderla nel miglior modo possibile.

Giocare per il record di punti ma non fine a se stesso

Non tanto per il record di punti fine a se stesso e a creare ulteriori alibi su quanto questa Fiorentina sia stata comunque brava e che 65 punti negli altri anni sarebbero bastati ad arrivare nell’Europa che conta (per chi scrive invece contano i punti attuali in confronto alle altre squadre, al momento 7 ne hanno più della squadra viola, altrimenti possiamo ricordare che Montella sarebbe andato in Champions per due stagioni arrivando sempre quarto), quanto per onorare al meglio una stagione e capire, fino all’ultimo minuto dell’ultima gara, cosa funziona e cosa non ha funzionato.

Attesa dagli spalti

Non sarà una percentuale di tifo altissima né, forse, lo zoccolo duro della curva, ma ad Udine 500 tifosi certo il finale decoroso se lo aspettano. Tanti di loro hanno seguito la Fiorentina anche in Europa e sarebbero pronti a farlo anche nella prossima stagione. Ma al di là di queste premesse i tifosi potrebbero far sentire la loro voce, nel bene e nel male, magari dando seguito anche alla contestazione di domenica scorsa contro il Bologna.

Da domani il bilancio per poi ripartire

Da domani poi tutto sarà messo sul tavolo nel vertice tra il tecnico e la dirigenza che tracceranno un bilancio e proveranno insieme a migliorarsi, come rosa, a partire dalle decisioni sui prestiti e creando una base il più forte possibile con chi merita e vuole restare, e come gestione di essa. Decisioni insomma che devono far fare uno step importante alla Fiorentina, un salto di qualità clamorosamente rimasto a Monza e Venezia ma anche contro l'Udinese e il Como in casa e che hanno vanificato tutte le altre imprese che pur ci sono state.