Kean e la clausola. Corriere dello Sport: "Gli agenti l'avrebbero voluta più bassa"

Moise Kean vuole chiudere una stagione da sogno in bellezza, si legge sul Corriere dello Sport. Non tutti ne sarebbero stati convinti ma la Fiorentina ci ha creduto più di Kean accettando di piazzare sul suo contratto la famosa clausola da 52 milioni di cui parliamo da mesi. Gli agenti del calciatore l'avrebbero voluta anche più bassa. Era il 2005-2006 quando Luca Toni fu premiato per le 31 reti infilate in un singolo campionato. Se consideriamo gli attaccanti in genere, dopo di lui toccò quota venti solo Vlahovic con 21 gol nel 2020-2021. Kean può diventare la terza punta più prolifica degli ultimi vent’anni: con una doppietta all’Udinese raggiungerebbe le 20 reti in Serie A.

Con una tripletta appaierebbe Vlahovic. Sarebbe il coronamento di una stagione da record, nel segno dell'entusiasmo e del riscatto dopo anni di alti e bassi. Poi si penserà al futuro, che se vuole essere ambizioso, non può che prescindere dai gol di Kean, motivo per cui i viola dovranno proporgli un progetto allettante. Solo così conterranno le tentazioni, che comunque arriveranno in quelle famigerate due settimane di luglio - dall'1 al 15 - quando gli estimatori del centravanti potranno pagare la clausola da 52 milioni capace di rendere la Fiorentina impotente. Non sarà facile convincerlo, ma la società è obbligata di provarci se vuole davvero puntare ai famosi "grandi obiettivi" cui ha fatto riferimento Palladino al Viola Park.