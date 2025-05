Verso Udinese-Fiorentina: l'ex Mandragora a caccia di record e azzurro

vedi letture

Rolando Mandragora sta vivendo la sua migliore stagione, che potrebbe essere coronata con la chiamata di Luciano Spalletti in Nazionale. Al Friuli il centrocampista torna da avversario avendo giocato in bianconero tre stagioni.

La stagione attuale Oltre ad aver segnato quattro gol, proprio record personale in una singola stagione di Serie A, Rolando Mandragora ha fornito tre passaggi vincenti in questo campionato, solamente nel 2022/23 (quattro passaggi vincenti) ha fatto meglio nella competizione. Ma considerando anche la Conference (e la qualificazione estiva ad essa) bisogna aggiungere altri 5 gol e tre assist che dunque fanno la bellezza di 9 gol e sei assist.

Il bilancio complessivo Lo scorso anno complessivamente si era fermato a 5 gol e 4 assist, in quella precedente sempre in viola a 4+ 5. la stagione precedente, con il Torino si era fermato ad un gol e 2 assist ma era stato a lungo fermo per infortuni vari, dal menisco a qualche problema muscolare. E veniamo al 20-21 la stagione proprio con l'Udinese iniziata con l'operazione al crociato e chiusa con 3 gol e un assist. In quella precedente, sempre nell'Udinese (chiusa con la rottura del crociato che come visto ha condizionato anche l'inizio di quella successiva) aveva collezionato tre gol in Coppa Italia e tre assist in A. Sempre in Friuli 3+1 è il bilancio del 18-19 con le ultime convocazioni agli Europei Under 21 e per le amichevoli e le qualificazioni (qui però solo in panchina) della Nazionale maggiore.