Cinquecento tifosi in viola in trasferta per Udinese-Fiorentina: rischio contestazione

vedi letture

Saranno circa 500 i tifosi viola che seguiranno la Fiorentina a Udine per l'ultima giornata di campionato, con l'obiettivo di chiudere al meglio una stagione destinata, in ogni caso, a lasciare dell’amaro in bocca, si legge su La Nazione. Ma quello che più interesserà capire sarà l’umore del tifo dopo la contestazione andata in scena di recente, che ha chiamato in causa in primis il tecnico e il ds Pradè e solo di rimbalzo il presidente Commisso.

Una presa di posizione mai così netta nell’era a stelle e strisce del club viola che dovrebbe essere reiterata (con qualche coro) anche questa sera a Udine. Raramente infatti le proteste della curva si sono esaurite in un amen e la sensazione è che la Fiesole, anche in trasferta, vorrà rafforzare il proprio punto di vista: non sarà certo un eventuale (nonché remoto) sesto posto a cambiare l’opinione di buona parte della piazza.