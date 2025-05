Tre idee per il mercato estivo: Raspadori, Mangala e Krstovic. La qualificazione o meno alla Conference deciderà il voto alla stagione

vedi letture

La trasferta di Udine rappresenta un passaggio importante della stagione viola. In palio c’è la qualificazione alla Conference. Obiettivo che, come sapete bene, non mi appassiona ma che può cambiare la valutazione del campionato della squadra di Palladino. Restare aggrappati all’Europa vorrebbe dire piazzarsi al sesto posto e di conseguenza migliorare di due posizioni il piazzamento di un anno fa. Un dato che si sommerebbe a un maggior numero di punti conquistati. Roba da urlare al miracolo? No. Ma un risultato che per me varrebbe uno striminzito sei in pagella. E’ chiaro che una Fiorentina fuori dall’Europa invece finirebbe senza discussioni dietro la lavagna. Con un bel cinque in pagella. E con tanti motivi validi su cui riflettere.

La Fiorentina vuole crescere.

La sensazione è che Conference o non Conference; Palladino si o Palladino no la società viola abbia la precisa volontà di alzare ancora il suo livello. Quindi aspettiamoci un mercato aggressivo. Mirato a costruire una Fiorentina che possa aggredire l'Europa League con uno sguardo alla zona Champions- Tra pochi giorni ci sarà la prima fase del mercato, stavolta in via eccezionale, ai primi di giugno. La mia speranza è che Commisso abbia la forza di trattenere Kean. Che non è soltanto uno dei più forti attaccanti del Mondo. E' anche una pedina fondamentale per la squadra viola. Non sarà una sfida facile ma la Fiorentina è pronta a giocarla. Poi, mi permetto di mettere sul piatto tre idee. Sia chiaro, non parlo di trattative ma di idee. Di tre giocatori che mi piacerebbe vedere in maglia viola.

Tre opzioni per crescere.

Parto dal principio che Kean resti. Bisognerà trovare un suo vice. Qualcuno vorrebbe riportare a Firenze il disastroso Nzola. Non mi sembra un'idea geniale. Anche se sarebbe a costo zero. La speranza è di venderlo finalmente a titolo definitivo. Cercando di recuperare se possibile una decina di milioni. Per il ruolo di vice Kean mi piacerebbe Krstovic che ha disputato un'ottima stagione nel Lecce. Può giocare al posto di Moise ma penso anche con Moise. Punterei forte invece sulla seconda punta. Darei per persa la battaglia per Gud evitando di spendere i tanti soldi da versare al Genoa per averlo a titolo definitivo. E proverei a puntare su Raspadori del Napoli. Certo, è difficile portare via un giocatore alla squadra che probabilmente vincerà lo scudetto. Ma garantendo un ruolo da titolare fisso nell'anno del Mondiale ci si può provare. Kean e Raspadori potrebbero essere anche i due titolari al prossimo Mondiale. Dove l'Italia deve andare e da protagonista. Un nome anche per il centrocampo. Perché non tornare alla carica per quel Mangala che la società viola aveva cercato l'estate scorsa. Il calciatore belga non ha incantato all'Everton. Perché non riprovarci?