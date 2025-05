Lavori al Franchi e la richiesta viola alla Lega: le prime 2 sfide di campionato in trasferta

Su la Repubblica-Firenze si legge come si comporterà la Fiorentina in vista della prossima stagione, in merito ai lavori di ristrutturazione dello Stadio Franchi. La società viola farà richiesta alla Lega Calcio di giocare le prime due sfide di campionato in trasferta, in programma il 24 e il 31 agosto, così da guadagnare, insieme al fine settimana del 7 settembre dedicato alle Nazionali, un ulteriore mese di tempo per i lavori. Questo se la squadra dovesse terminare stasera il campionato al settimo posto, senza arrivare in Conference League.

Dopo che il presidente Commisso aveva ribadito alla sindaca Funaro la volontà di investire i 55 milioni mancanti per completare il progetto, in settimana i tecnici di Fiorentina e Comune si sono incontrati per capire i margini di partecipazione della Fiorentina al project financing. La società affinerà gli ultimi dettagli prima di formulare la proposta ufficiale nelle prossime settimane: le richieste restano un total control dei lavori, una lunga concessione e che il primo lotto dei lavori sia terminato come da cronoprogramma nel 2026.