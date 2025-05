Quale futuro per Beltran? Il River gli fa la corte e può partire per una cifra vicina ai 10 mln

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Lucas Beltran. Ormai è cosa nota che il River Plate gli fa la corte per farlo tornare in patria. La Fiorentina, proprietaria del cartellino, con un contratto che scade nel 2028, potrebbe farlo partire per una cifra intorno ai 10 milioni. Tatticamente il suo valore non si discute. È utilissimo soprattutto nella fase di non possesso e Palladino lo sa bene, ma davanti alla porta meno. Solo cinque i gol in campionato. Una rete oggi potrebbe cambiare la vita, il destino e la destinazione.