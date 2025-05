Verso Udinese-Fiorentina, Moise Kean e un bottino gol-assist mai così importante

Il futuro di Moise Kean è ancora aperto, visto che sul suo destino pesa e non poco la clausola di 52 milioni che può essere esercitata da qualsiasi club dal 1° al 15 luglio (anche il Manchester come visto si è aggiunto all'elenco). Una attesa che potrebbe essere resa meno incerta dal piazzamento europeo (anche se per un giocatore come lui non sposta certo gli equilibri) e la volontà del giocatore a rimanere un altro anno in viola per trovare maggiori certezze attraverso la continuità, magari con un lauto ritocco dell'ingaggio viste la qualità e l'incisività sui risultati dimostrate dal calciatore, che certo ha rubato l'occhio e convinto con le sue prestazioni. Difficile capire se Kean, che a Firenze si trova bene ed ha trovato una società disposta anche ad accontentare certi suoi "capricci", tra musica e moda, o necessità come quando gli ha lasciato tutti il tempo necessario a superare un problema famigliare.

Miglior stagione Oggi Moise Kean avrà l'occasione di impinguare il suo score personale e impreziosire le statistiche nonostante Retegui a 25 gol sia ormai imprendibile nella classifica marcatori della serie A. Kean ha infatti realizzato 18 gol e fornito tre assist in questo campionato, per un totale di 21 partecipazioni attive, solo due in meno di quanto fatto in tutte le precedenti sei stagioni di Serie A (22 reti, un passaggio vincente); l’ultimo italiano a fare meglio con la maglia viola è stato Luca Toni nel 2005/06 (37 partecipazioni, date da 31 gol e sei assist). Complessivamente in questa stagione considerando Conference (e qualificazione) e la gara di Coppa Italia (1 gol) ha realizzato 24 gol e i 3 assist già detti.