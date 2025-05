A Udine può essere l'ultima in maglia viola per tanti. E Palladino riparte dalla difesa

vedi letture

Con l'Udinese questa sera c'è chi potrebbe giocare la sua ultima partita in maglia viola, si legge sul Corriere Fiorentino. Tra questi c'è Dodo il cui mancato rinnovo è diventato il lasciapassare per più di un contatto con le big europee. È il caso in particolare di Gudmundsson il cui riscatto sarà presto argomento di confronto tra Fiorentina e Genoa, ma anche di Fagioli sul quale le certezze d’inizio primavera paiono essersi lentamente sgretolate. E se sulla permanenza di De Gea e Kean entrambe le partite restano aperte, anche per Beltran e Adli il futuro è incerto.

Già ai saluti infine Zaniolo come anche Folorunsho, entrambi assenti per infortunio. È semmai in difesa che molti protagonisti potrebbero ritrovarsi ad agosto quando ricomincerà il campionato. Da Comuzzo a Marì passando per Ranieri e Pongracic è lecito pensare che Palladino chiederà la conferma del pacchetto, più o meno quello che oggi dovrà tenere d’occhio un’Udinese che non ha più niente da chiedere.