Restyling Franchi, al via quattro mesi solo per il cantiere: ecco i settori oggetto dei lavori

La Repubblica-Firenze fa il punto sul restyling dello stadio Franchi. Con l’ultima partita casalinga, Fiorentina-Bologna della scorsa domenica, lo stadio ha salutato i match interni e si prepara a una lunga estate calda di lavori, con la volontà da parte di tutti gli attori di accelerare sul cronoprogramma in vista di un 2026 in cui lo stadio dovrà essere terminato nel suo primo lotto. L’obiettivo resta quello di arrivare al centenario della Fiorentina, nell’agosto del 2026, con una capienza di trentacinquemila spettatori e con uno stadio quasi completato, in attesa della seconda parte in cui l’inserimento e i soldi di Commisso, sempre più vicino alla formalizzazione dell’interesse per partecipare al project financing, serviranno per completare il progetto.

Intanto nei mesi estivi il quadro degli interventi è chiaro e si concentrerà sui tre settori oggetto del cantiere: Maratona, Curva Fiesole e tribuna. In Maratona si realizzerà il nuovo parterre, di cui una piccola parte è già adesso visibile. La novità del parterre è che non avrà più una singola copertura, la nuova Maratona sarà dotata di copertura integrale, e non sarà staccato dall’anello, ma si appoggerà su di esso. Verranno poi realizzati nuovi sedili, con una riprofilatura delle sedute diversa da quella attuale e più confortevole.

In tribuna gli interventi riguarderanno la parte più vicina alla curva, mentre nella Fiesole si cercherà di completare le basi su cui sarà realizzata la nuova curva, attaccata al campo e capace di contenere diecimila spettatori. Il quadro dei lavori estivi non modificherà la capienza degli spettatori nel prossimo campionato, che rimarrà di 24 mila posti, ma l'assenza di partite sarà anche sfruttata per spingere nel cronoprogramma.