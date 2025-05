Rossitto su Palladino: "Giusto ripartire da lui. Fagioli? Lo riscatterei senza dubbio"

Il doppio ex di Udinese-Fiorentina, Fabio Rossitto, è stato intervistato da La Nazione. Queste le sue parole sul momento della squadra viola: "In questo momento l’aria che tira non è bella per via della contestazione, però a parer mio Palladino ha fatto bene. Ho visto cose buone, il filotto delle 8 vittorie consecutive e giocatori valorizzati come Kean. A volte ci si fa trasportare dalle emozioni del finale di campionato dove purtroppo la Fiorentina è uscita dalla Conference La situazione non la vedo così nera. Anzi. Penso sia giusto ripartire dal suo lavoro. Certo, lavorare col malumore della piazza non è semplice. Ma sono stati contestati tanti grandi allenatori".

Riscatterebbe Fagioli? "Subito, senza dubbio. Deve fare altri step di crescita, ma è bravo. Molto bravo".

Kean e Lucca? "Kean mi ha realmente sorpreso. Lucca è cresciuto, se la Fiorentina volesse puntare su di lui troverebbe un attaccante pronto".