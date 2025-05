Mercato Fiorentina, i punti fermi e chi va verso la bocciatura: Parisi può restare

Chi rimane e chi va via? Chi la Fiorentina riscatterà degli otto prestiti e chi invece tornerà da dove è arrivato a Firenze lo scorso agosto o lo scorso gennaio: della prima lista i riflettori saranno tutti su De Gea e Kean, però un posto di rilievo ce l'ha anche Mandragora per l'annata al top e perché va in scadenza, così come la difesa al suo completo con Comuzzo fresco di rinnovo, capitan Ranieri, Pablo Marí e Pongracic.

Aggiungiamoci Parisi è il conto è completo, non dimenticando certo Dodo: un'offerta da venticinque milioni in più può spostare le intenzioni al momento di andare avanti insieme al brasiliano, che comunque bussa al rinnovo. E poi c'è la questione dei prestiti. Detto che l'obbligo per Gosens è già scattato con soddisfazione delle due parti, sono tutte situazioni da definire con Fagioli, Cataldi e Gudmundsson potenzialmente verso il sì, Adli, Colpani e Folorunsho potenzialmente verso il no e Zaniolo sicuramente no. A riportarlo è il Corriere dello Sport.