TREZEGUET, Avrei potuto giocare per la Fiorentina

Nel corso di una lunga intervista rilasciata alle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juventus David Trezeguet ha svelato anche un retroscena relativo alle squadre che in passato lo hanno cercato e tra queste c'è anche la Fiorentina. Ecco le parole del francese: "Se ho mai rischiato di giocare per un’altra italiana? Sì, per Fiorentina, Lazio, forse Milan. Più di tutti, per la Roma: credo fosse una scelta tra me e Fabio Junior, non si sono accordati col Monaco e hanno preso lui".