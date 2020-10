TRESOLDI, Rivelazione in Bundes, si allenava coi viola

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, racconta la storia di Nicolò Tresoldi, attaccante sedicenne al centro dell'attenzione in Germania per il suo talento. In forza all'Hannover 96, il ragazzo è figlio di Emanuele Tresoldi, terzino sinistro dell'Atalanta di Emiliano Mondonico e campione d'Europa nel 1994 con l'Italia Under 21. Prima di partire in terra teutonica - si legge - tre anni fa Nicolò si era spesso allenato con tanti club importanti, tra cui la... Fiorentina. Il classe 2004, dopo essere diventato capocannoniere di tutti i campionati giovanili tedeschi a inizio stagione, è stato convocato in prima squadra, dunque in Bundesliga 2.