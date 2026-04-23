RFV Calamai: "Sarri, lavoro straordinario alla Lazio: Paratici ci pensi, Maurizio aspetta la Viola"

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Luca Calamai nel suo "Caffè nero bollente" di oggi, come sempre all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Maurizio Sarri in finale di Coppa Italia: "Ieri ho fatto il tifo per la Lazio di Sarri, perché trovo straordinario quello che ha fatto questo allenatore in una stagione che vedeva i biancocelesti non poter operare sul mercato. Quindi con rosa ridotta, tifosi che hanno lasciato l’Olimpico vuoto, una guerra continua. La Lazio poteva essere al posto della Fiorentina a lottare per la salvezza. Invece grazie a Sarri, che ha fatto da compattatore di mille difficoltà, la Lazio non solo ha fatto un campionato più che onesto ma ora conquista la finale di Coppa Italia.

E se dovesse vincerla bisognerebbe parlare veramente di un miracolo sportivo. Questo è il Sarri di oggi. Questo è il Sarri che aspetta una telefonata della Fiorentina e che servirebbe per ripartire".