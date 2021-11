TORREIRA, Ora è indispensabile: che crolli senza

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) è possibile leggere un focus relativo a Lucas Torreira e all'importanza che il centrocampista sta iniziando a ricoprire nell'economia dei risultati della Fiorentina: settimana dopo settimana la squadra viola ha dimostrato di non poter fare a meno dell'ex Arsenal. Torreira sta infatti conquistando tutti con le caratteristiche che a lui si chiedevano, quello di ritrovare un regista a Firenze dopo tanti anni, sulla scia di Pizarro, Liverani e tutti i più gloriosi interpreti del ruolo nel passato. Appena esce o cala di rendimento Lucas ne risente la squadra. Non solo per il palleggio, per la capacità di gestire i ritmi ma anche per l’aiuto prezioso in fase di non possesso. Con Torreira si vede una Fiorentina alta, nella metà campo avversaria e sempre ben coperta. Senza si perde equilibrio, ci si schiaccia sulla difesa e anche l’uscita da una situazione a un’altra appare farraginosa.