TORREIRA, Derby di Roma per lui: entrambe interessate

"Derby per Torreira", scrive stamani Tuttosport in merito al centrocampista che qualche giorno fa ha ufficializzato il suo addio alla Fiorentina non senza qualche polemica. Entrambe le squadre di Roma tengono d'occhio il giocatore visto che sono in cerca di un centrocampista: Sarri la vede come un'ottima opportunità, ma anche Mourinho ci pensa, nonostante nelle ultime ore abbia chiesto informazioni al Lione per Aouar. Che ha però un costo di 25 milioni.