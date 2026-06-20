Il Torino preme per Amatucci, ma solo in prestito. Paratici riflette sul giocatore

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Su Tuttosport si torna a parlare dell'interesse sempre più concreto da parte del Torino per Lorenzo Amatucci, centrocampista di proprietà della Fiorentina e di rientro in viola dopo l'anno in prestito al Las Palmas. I granata stanno spingendo sempre di più per avere il giocatore, ma ad una sola condizione, ossia che l'affare essere portato a termine con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo perché chi lo vuole fortemente al Toro è il ds Petrachi, che già ha avuto il classe 2004 negli anni della Salernitana, ma sa anche che Amatucci non ha alcune esperienza in Serie A e dunque non può tentare un azzardo.

Proprio per questo motivo il ds granata vorrebbe sì effettuare la scommessa, ma senza mettere sul piatto una cifra troppo alta. Resta da capire se la formula troverà d’accordo la Fiorentina: il centrocampista non sembra rientrare nei piani viola, ma l’accordo tra le parti è ancora da trovare e sembra difficile che l’affare possa sbloccarsi in tempi brevi con questa formula. Paratici vuole infatti capire se ci sono altre squadre che possano essere interessate al giocatore. Il discorso potrebbe essere differente nel caso in cui il Toro dovesse presentare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo, ma, come detto, questa è una possibilità che al momento non è presa in considerazione dalla società granata.