Nuovi scenari per il Franchi: l'ipotesi sub-commissario apre le porte alla Regione

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Secondo La Nazione, l’approvazione del nuovo decreto legge sulle “Disposizioni urgenti in materia di sport” apre scenari inediti per il futuro dello stadio Franchi e per la candidatura di Firenze agli Europei del 2032. Il provvedimento introduce strumenti di semplificazione amministrativa e rafforza il ruolo del Commissario straordinario incaricato di seguire gli interventi sugli impianti sportivi. Come sottolinea il quotidiano, una delle principali novità è la possibilità di nominare come sub-commissari anche i presidenti di Regione interessati dai progetti, oltre ai sindaci. Questa eventualità potrebbe riguardare direttamente la Toscana, dato che il presidente Eugenio Giani ha più volte manifestato la disponibilità a contribuire con 15 milioni di euro per il completamento dell’opera.

Nelle intenzioni del ministro per lo Sport Andrea Abodi, la nuova figura del sub-commissario regionale dovrebbe favorire un maggiore coordinamento e accelerare i lavori necessari in vista di Euro 2032. Tuttavia, La Nazione sottolinea come la decisione finale spetti al Commissario straordinario Massimo Sessa e come questa novità possa alimentare tensioni politiche. Negli ultimi mesi, infatti, i rapporti tra il presidente della Regione Eugenio Giani e la sindaca di Firenze Sara Funaro sono stati segnati da diversi contrasti pubblici, sia su questioni urbanistiche sia sugli equilibri interni al Partito Democratico. Per questo motivo, la vicenda dello stadio Franchi potrebbe trasformarsi anche in un terreno di confronto politico tra Comune e Regione, proprio in una fase decisiva per il futuro dell’impianto e della candidatura europea di Firenze.