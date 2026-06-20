FirenzeViola Giovani di belle speranze e aria nuova nello spogliatoio, la rivoluzione è appena all'inizio

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Nessuna concessione alla parte più fashion dell'estate pallonara, quella dedicata al calciomercato, semmai una forte propensione alla ricostruzione, della società, della cultura sportiva, delle competenze. Non fosse stato chiaro Paratici ha ribadito come il gran valzer delle trattative estive sia materia da maneggiare con cura, fluttuante nel tempo, e per questo bisognosa di esser gestita in silenzio e lontano da occhi indiscreti

Primi identikit

Così un popolo già in attesa di fatti che seguano le recenti parole oggi s'interroga con meno riferimenti del solito su quella che potrà essere la squadra del prossimo anno. Magari non sul modulo, che sarà il 4-3-3 di Grosso, molto probabilmente più sul fronte dei singoli nomi, tanto più dinanzi a una rivoluzione che potrebbe non guardare in faccia nessuno. Insomma ad oggi la Fiorentina gioca a carte così coperte che oltre un identikit del profilo ideale non si può andare, almeno oggi, e pure alla luce del riserbo che riguarda anche il budget a disposizione.

Koloesho, Norton-Cuffy e gli altri

Quale la traccia allora? Quella che segue la valutazione di Koleosho, calciatore giovane, in crescita, nazionale Under 21 come del resto Norton-Cuffy. Pietre preziose forse ancora grezze, come il più giovane argentino Baroni, ma pur sempre nuove, giovani, magari da mixare adeguatamente in una rosa in cui coesista anche una certa esperienza.

Aria nuovo nello spogliatoio

Di certo nella richiesta di tempo di Paratici è da leggere tutta la lucidità di un dirigente che dovrà mettere mano a una rosa che potrebbe toccare i 60 calciatori (quanto riferito giovedì in sala stampa) alternando sforbiciate inevitabili, tagli che restituiscano ossigeno alle casse del monte ingaggi e opportunità di mercato. Traducendo più o meno chiunque potrebbe partire, a patto che arrivi la cifra giusta per liberarlo. Leader del passato inclusi vista l'intenzione di cambiare generalmente aria nello spogliatoio