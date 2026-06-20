Joma, innesti nella comunicazione e staff sanitario: Paratici rivoluziona il Viola Park

vedi letture

Sulle colonne del Corriere Fiorentino ci si concentra sulle figure di riferimento di Fabio Paratici che lo stesso ds della Fiorentina porterà al Viola Park, per rivoluzione in modo vero e proprio la struttura. Dall’area marketing alla gestione del Viola Park, c'è ancora molto da fare e per questo l’obiettivo è sistemare una questione alla volta. Intanto la famiglia Commisso ha confermato i 25 milioni di euro tramite Mediacom che garantisce ogni anno, mentre al nuovo Revenues & Marketing director Francesco Picciotto verrà chiesto di setacciare anche il mercato internazionale in cerca di sostenitori. Invece, sotto il profilo dello sponsor tecnico è in arrivo un nuovo accordo con Joma per un valore non troppo superiore a quanto stipulato con Robe di Kappa, così come al nuovo responsabile del Viola Park Paolo Morganti verrà chiesta una diversa gestione del centro sportivo.

Queste due nuove figure, portate da Paratici, sono solo due dei nuovi ingressi, visto che ulteriori innesti sono previsti anche nella comunicazione (dove oltre al responsabile Luca Giammarini e ad Arturo Mastronardi potrebbero essere affiancati altri profili) e intorno alla prima squadra dove la ricerca è estesa a collaboratori di una certa esperienza. Infine, il quotidiano locale dedica uno spazio anche al comparto medico, dove non è detto che il responsabile sanitario Luca Pengue possa esser sostituito, di certo l’obiettivo è cambiare determinate dinamiche (anche comunicative) che lo scorso anno non sono state valutate efficaci.