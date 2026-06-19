Fiorentina, idee giovani per le fasce: gli scout approvano i profili di Bjerkebo, Önal e Baroni
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Per quanto riguarda il reparto degli esterni d'attacco, zona del campo in cui la Fiorentina necessità inevitabilmente di essere rinforzata anche solo a livello numerico, rimangono d’attualità per i viola i nomi di Isak Bjerkebo, esterno svedese classe 2003 del Sirius e quello di Basar Önal del Nec. Per entrambi questi profili, le relazioni degli scout della Fiorentina sono ottime.
A loro poi, sottolinea La Nazione, si è aggiunto anche il profilo di Giovanni Baroni, talentino argentino di 17 anni in forza al Talleres. Per prenderlo però da parte del club gigliato servirebbe un esborso abbastanza importante che si aggirerebbe attorno almeno ai 15 milioni di euro.
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