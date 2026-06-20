Kean, ottimismo per la permanenza. Non verranno ascoltate offerte sotto i 40 mln

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L'apertura de la Repubblica (ed. Firenze) relativa alla Fiorentina è dedicata stamani a Moise Kean. Il quotidiano riparte dall'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra l'entourage del giocatore, capeggiato da Alessandro Lucci, e la società viola, per capire quale strada intraprendere insieme in caso ci fosse ancora la volontà di andare avanti da entrambe le parti. Il club ha ribadito la volontà di proseguire insieme, mentre Kean, dal canto suo, non ha mai puntato i piedi per andarsene e, anzi, si trova benissimo a Firenze dove è consapevole di aver trovato una dimensione ideale. Dunque, le premesse di base non sono affatto negative.

Le eventuali proposte

Dipenderà tutto, però, dalle eventuali proposte che arriveranno sul tavolo di Fabio Paratici. Come ribadisce Repubblica, sarà difficile che qualcuno paghi i 62 milioni della clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio, ma la sensazione è che la società possa prendere in seria considerazione offerte dai 40 milioni di euro in su per il proprio attaccante.