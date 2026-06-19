Centenario viola, per Repubblica il club farà un nuovo tentativo per convincere Antognoni

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La Fiorentina non sembra voler archiviare la questione e, dopo il primo no, valuta un nuovo passo per provare a coinvolgere Giancarlo Antognoni nelle celebrazioni del centenario. L’idea del club resta infatti quella di avere al proprio fianco l’“Unico 10” in un appuntamento così significativo. Come riportato da Repubblica, la società farà un nuovo tentativo con l’ex capitano per provare a fargli cambiare idea e invitarlo ufficialmente alla festa.

Un nuovo tentativo

Anche il dg Ferrari, ieri in conferenza stampa è intervenuto nuovamente sulla vicenda, cercando una via per ricomporre la situazione. Al momento, però, la distanza tra le parti resta evidente: dopo l’addio il rapporto si è progressivamente raffreddato e le ultime aperture non sono arrivate, con una posizione di chiusura già ribadita. Nonostante ciò, la Fiorentina farà un ulteriore tentativo per provare a trovare un punto d’incontro.