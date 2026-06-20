Flop Montella, Turchia già fuori dal Mondiale. Brasile e Marocco vedono i sedicesimi

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C'è già la prima grande delusione del Mondiale di calcio 2026, attualmente in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico: è la Turchia di Vincenzo Montella, eliminata già dopo le prime due giornate della fase a gironi dopo la seconda sconfitta consecutiva, avvenuta nella notte contro il Paraguay. La Nazionale allenata dall'ex tecnico della Fiorentina è capitolata per 1-0, con un gol subito dopo appena due minuti d'orologio (Galarza il marcatore). Con una squadra affatto malvagia, i commenti sull'operato di Montella si stanno già sprecando per non esser riuscito neanche a passare ai sedicesimi, considerando che vanno avanti su dodici gironi tutte le prime due e le otto migliori terze.

Nel resto della notte alla Coppa del Mondo, si riscatta invece Carlo Ancelotti, restando nell'ambito dei ct italiani a questa manifestazione. Il Brasile ha infatti travolto Haiti per 3-0 dopo il pareggio iniziale col Marocco, andando a segno con la doppietta di Matheus Cunha e Vinicius. Nello stesso gruppo vola a quattro punti proprio la Nazionale africana, che ha avuto la meglio della Scozia col gol in apertura di Saibari dopo appena 72 secondi. La classifica del girone C vede quindi Verdeoro e Leoni dell'Atlante a quota 4, ma gli scozzesi a 3 possono ancora dire la loro.