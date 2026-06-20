Franchi, corsa contro il tempo: entro luglio la proposta viola. Obiettivo Euro 2032

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Secondo La Nazione, la Fiorentina è impegnata in una corsa contro il tempo per presentare entro il 31 luglio la proposta di project financing relativo al completamento dello stadio Franchi. Il documento dovrà includere il piano economico-finanziario e una bozza di convenzione da consegnare al Comune di Firenze. La scadenza è fondamentale perché entro quella data la sindaca Sara Funaro dovrà formalizzare alla FIGC la candidatura di Firenze come sede di alcune partite degli Europei 2032, organizzati da Italia e Turchia. Come evidenzia il quotidiano, per rendere valida la candidatura è necessario dimostrare la copertura economica dell’intervento, garantita dai circa 55 milioni di euro che verrebbero investiti dalla Fiorentina.

Non è però richiesto che il procedimento sia già avanzato: è sufficiente la presentazione della proposta del club. Successivamente il Comune dovrà avviare la conferenza dei servizi e, entro due mesi, dichiarare il progetto di interesse pubblico. A quel punto la società viola sarà chiamata a elaborare il progetto definitivo nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici. La Nazione sottolinea che l’intero iter dovrebbe concludersi in circa sei mesi, permettendo di completare il project financing prima della fine del primo lotto dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Se il cronoprogramma verrà rispettato, gli interventi sulla prima metà dell’impianto termineranno a maggio 2027, consentendo alla Fiorentina di subentrare rapidamente nella gestione della seconda fase dei lavori senza ulteriori ritardi.