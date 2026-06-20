La Fiorentina valuta anche Noa Lang. La Nazione: "Si punta a un prestito"

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Rimbalza un nuovo nome per gli esterni d'attacco della Fiorentina e arriva direttamente dalle pagine sportive de La Nazione. Secondo il quotidiano locale, il club viola sta valutando anche Noa Lang, fantasista che nell'ultima stagione non è riuscito a imporsi con la maglia del Napoli, prima di sbarcare sei mesi in prestito al Galatasaray. E proprio questa sarebbe l'operazione che la Fiorentina punta a ripetere per arrivare al giocatore.

Scrive a tal proposito il giornale: "Difficile, se non impossibile, prenderlo a titolo definitivo: il club azzurro lo ha pagato 25 milioni al PSV soltanto dodici mesi fa. Ma è una situazione da monitorare attentamente. Paratici e Manna ne hanno già parlato. Se Allegri dovesse dare il via libera nelle prossime settimane, l’opzione viola diventerebbe concreta".