Dodo-Lang, Fiorentina e Napoli ne parleranno. Norton-Cuffy resta sullo sfondo
L'edizione odierna de La Nazione ha lanciato il nome di Noa Lang in orbita Fiorentina, considerandolo uno degli obiettivi di mercato dei viola per rifare i propri esterni d'attacco. L'operazione a cui stanno lavorando Paratici e Goretti è da fare in prestito, come successo al Galatasaray in inverno per strapparlo al Napoli, e nell'affare potrebbe rientrare anche Dodo.
Per il quotidiano locale, infatti, i due discorsi verranno intrecciati visto che i partenopei, proprietari del cartellini di Lang, sondano da tempo il brasiliano per la fascia destra. La Fiorentina vuole 15 milioni e la Roma sembra più defilata, i dialoghi in tal senso possono decollare nei prossimi giorni. Mentre la candidatura più forte rimane sempre quella di Brooke Norton-Cuffy (valutazione intorno ai 15 milioni più bonus). Per la corsia opposta, invece, i sogni rimangono Matteo Ruggeri e Destiny Udogie.
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