Ancora Prandelli: "A Commisso dissi che la forza di un club è la storia. Grosso tecnico internazionale"

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Cesare Prandelli, ex tecnico viola, nella lunga intervista rilasciata al Corriere Fiorentino questa mattina, oltre al tema Antognoni legato al centenario, ha parlato anche del suo rapporto con la proprietà Della Valle prima e quella Commisso poi. "Dissidi di Antognoni con la proprietà simili ai miei? Bisogna andare oltre, non è il momento per le polemiche e le questioni personali....Nel calcio moderno si sono radicate nuove realtà e proprietà straniere e dobbiamo arrenderci all’idea che, fondi o famiglie che siano, queste fanno fatica a ricordare il passato, perché vogliono scrivere loro la storia delle società. Vedi Maldini mandato via dopo uno scudetto dal Milan o Totti mai rientrato nella Roma. Questo concetto lo dissi sia ai Della Valle che a Commisso, la forza di una società è la storia e chi ha vissuto con la maglia addosso".

Fiorentina del futuro? "Credo che il Centenario serva soprattutto a tracciare una linea con quello che è stato, si inizia un nuovo percorso, per questo dobbiamo dare fiducia a chi sta lavorando: Paratici sul piano tecnico e Ferrari su quello societario, senza nessuna polemica. Lasciamoli lavorare". Prandelli ha poi chiosato anche con un pensiero su Grosso: "I suoi trascorsi dimostrano che è un tecnico bravo, serio, internazionale... Poi dipenderà dalla capacità di scegliere e dargli dei giocatori funzionali, lui conosce molto bene Paratici e potranno lavorare in sintonia. E credo che Firenze possa essere la piazza giusta per lui".