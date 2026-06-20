FirenzeViola Più esterni e meno difensori: la linea del mercato è chiara. Comuzzo unica variabile

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Nell'estate di rivoluzione che si appresta a vivere la Fiorentina, il pacchetto centrali sembra quello più solido: Comuzzo ne è la variabile

Per tanti reparti destinati a cambiare, ce n’è uno che non dovrebbe subire troppe rivoluzioni. Il riferimento va alla difesa della Fiorentina, che nel bel mezzo di un’estate in cui quasi tutte le porzioni di campo si avviano a grosse modifiche tramite il mercato, sembra essere oggi forse l’unico pacchetto che verrà giusto ritoccato, ma non estremamente rifondato.

La coppia confermata

In tempi di mercato è sempre doverosa la premessa: non si sa mai cosa possa accadere, a maggior ragione nell’epoca in cui gli incedibili non esistono più da tempo e le cifre in giro sono sempre più faraoniche. Ma la Fiorentina non ha messo in vendita né Marin Pongracic (unico rappresentante viola al Mondiale) né Luca Ranieri, più in generale non ha intenzione di rifare il comparto difensori da cima a fondo. Le idee di mercato sono orientate più su altri reparti e per questo si va verso la conferma dei due titolari di questi ultimi anni.

Variabile Comuzzo

Discorso un po’ diverso invece per Pietro Comuzzo, su cui la società crede davvero e che viene ritenuto un pilastro della Fiorentina del futuro. Al tempo stesso, dopo la stagione con non poche amnesie e difficoltà, l’idea di un prestito altrove per maturare esperienza e tornare tra un anno ancora più forte alberga nei pensieri del club, che non vuole certo perdere il controllo del giocatore. Lo ha confermato in un certo senso anche il ds Paratici, in conferenza stampa: "Comuzzo è un giocatore molto importante per la Fiorentina, giovane italiano e viene dal nostro settore giovanile e avremo cura di lui il che significa fargli fare il percorso migliore".